Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.

"Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - написал Пономарев в своем фейсбуке на украинском языке.

Как сообщалось, в 2016 году Госдума большинством голосов досрочно прекратила депутатские полномочия Пономарева. Он уехал в Киев и получил вид на временное проживание на Украине.

При голосовании в Госдуме за ратификацию договора о присоединении Крыма и Севастополя к России 20 марта 2014 года Илья Пономарев был единственным депутатом, который проголосовал против.