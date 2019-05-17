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Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.

"Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - написал Пономарев в своем фейсбуке на украинском языке.

Как сообщалось, в 2016 году Госдума большинством голосов досрочно прекратила депутатские полномочия Пономарева. Он уехал в Киев и получил вид на временное проживание на Украине.

При голосовании в Госдуме за ратификацию договора о присоединении Крыма и Севастополя к России 20 марта 2014 года Илья Пономарев был единственным депутатом, который проголосовал против.

Илья Пономарев Украина Петр Порошенко

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