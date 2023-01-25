Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев внесен в перечень Росфинмониторинга

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в России иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Имя Пономарева появилось в перечне 25 января.

Банки обязаны заморозить средства лиц, включенных в этот список, и прекратить их обслуживание.

В августе 2022 года Коптевский суд заочно арестовал Пономарева по делу о распространении фейков о российской армии. Ему вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти). Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Пономарев покинул Россию в 2014 году, после возбуждения против него дела о растрате. В 2019 году он получил гражданство Украины.

В России он объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года Минюст внес Пономарева в реестр иностранных агентов.