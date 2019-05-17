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Оппозиция на Украине оспорит закон о языке в Конституционном суде

Оппозиция на Украине оспорит закон о языке в Конституционном суде
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила обращение в Конституционный суд Украины относительно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Так, в частности, ст.6-7 закона устанавливают новую обязанность для граждан Украины, вводя дополнительное, не предусмотренное Основным законом ограничение на вступление в гражданство", - сказано в сообщении.

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Также "Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждает, что предусмотренная статьей закона градация знания украинского языка является сегрегирующей нормой, "делящей украинских граждан на категории в зависимости от знания языка и ограничивающей на этом основании объем их гарантированных конституционных прав".

Также, по мнению его авторов, закон ограничивает права русскоязычных украинских граждан, представителей национальных общин и иноязычных граждан Украины на создание, распространение, получение и популяризацию информационной продукции на родном для них языке, так как закон делает невозможным смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги на желаемом языке. Законом ограничено право граждан на получение образования на русском и иностранных языках.

"Целью данного акта является принудительная ассимиляция за счет дискриминации русскоязычных и иноязычных граждан Украины. Согласно законодательной процедуре, обращение будет подано в КС, как только данный закон вступит в силу", - утверждают в политической силе.

25 апреля Рада приняла в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая Петр Порошенко подписал закон "О функционировании украинского языка как государственного".

Украина

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