В РПЦ не исключили, что Порошенко окажется на скамье подсудимых

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что многое на Украине будет пересмотрено со вступлением в должность президента Владимира Зеленского, и не исключают, что команда уходящего главы государства Петра Порошенко окажется на скамье подсудимых.

"Я думаю, что Зеленский, судя по тому, как он вел свою предвыборную кампанию, это человек разумный и человек, который не будет двигаться в фарватере политики Порошенко. И я думаю, что многое из того, что делал Порошенко, будет пересмотрено. Я не исключаю, что некоторые деятели его (Порошенко) команды, а может быть, и он сам, окажутся на скамье подсудимых за те многие беззакония, которые совершили", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он призвал новое украинское руководство не продолжать политику Петра Порошенко в части дискриминации русского языка.

Представитель Церкви предположил, что Зеленский, до своего избрания писавший посты в соцсетях на русском языке, теперь перешел на украинский, потому что за него пишут помощники. "Либо он (Зеленский) пишет на русском, а затем переводит на украинский. Может быть, конечно, он сам решил отвечать на украинском языке. Но, на мой взгляд, любая попытка дискриминации русского языка на Украине обречена на провал", - заявил митрополит.

25 апреля Верховная рада приняла проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов. Петр Порошенко подписал закон 15 мая.