США договорились с Мексикой и Канадой об отмене пошлин на алюминий и сталь

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон достиг соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщает в пятницу издание The Washington Post.

По данным газеты, отмена пошлин вступит в силу в течение 48 часов. Стороны договорились о том, что Мексика и Канада примут усиленные меры, чтобы препятствовать поставкам стали из Китая в США через свои территории.

По результатам встречи стороны опубликовали совместное заявление.

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после публикации этого заявления пошлины, введенные США на основании статьи 232 (закона США о расширении торговли - ИФ) на сталь и алюминий из Канады, и все пошлины, введенные Канадой в ответ на эти действия", - сказано в документе.

Как отмечает агентство Bloomberg, отмена пошлин упростит заключение нового торгового договора, который должен заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

23 марта 2018 года вступили в силу подписанные президентом США документы о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% - на импорт алюминия. Исключения изначально были сделаны для Мексики и Канады, однако на эти страны пошлина стала распространяться с 1 июня текущего года. В ответ Мексика и Канада также ввели пошлины на некоторые товары из Штатов.

Американские пошлины, введенные в прошлом году из соображений национальной безопасности стали основным камнем преткновения для ратификации нового североамериканского торгового соглашения - USMCA, заменяющего прекратившее действие соглашение NAFTA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".