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Белый дом анонсировал визит Пенса в Канаду для обсуждения торгового соглашения

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс отправится в Канаду на следующей неделе, чтобы встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и обсудить вопросы торговли, сообщает Белый дом.

"Вице-президент Пенс посетит в четверг, 30 мая, Оттаву от имени президента Трампа, чтобы призвать к незамедлительному одобрению соглашения США-Мексика-Канада (USMCA) и чтобы встретиться с премьер-министром Трюдо для обсуждения следующих шагов", - говорится в распространенном сообщении.

"USMCA не только является огромным экономическим благом для США, но и хорошей сделкой для наших союзников к северу и югу от границы", - заявила, в свою очередь пресс-секретарь вице-президента США Алисса Фара.

В ноябре 2018 года президент США Трамп, премьер-министр Канады Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

USMCA Канада Майк Пенс США

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