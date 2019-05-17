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В команде Зеленского раскрыли детали предстоящей инаугурации

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали о некоторых особенностях инаугурации главы государства, которая состоится 20 мая.

"Если говорить в целом о процедуре, то это будет Рада, где, согласно действующему законодательству, новоизбранный президент будет принимать присягу. После этого он отправится в Мариинский дворец, где будут встречи с представителями иностранных делегаций, с мировыми лидерами. После этого он отправится на свое рабочее место и приступит к исполнению своих функциональных обязанностей в администрацию президента", - сказал в эфире телеканала "112 Украина" советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Он отметил, что Зеленский начнет свою работу на посту президента в администрации на улице Банковой, поскольку в настоящее время еще нет нового строения, куда бы он отправился на работу. "Но думаю, что этот вопрос с повестки дня не снимается, и мы будем искать возможность все-таки создания более открытого и более демократического офиса для президента", - отметил Разумков.

Ранее Зеленский на своей странице в фейсбуке пригласил украинцев прийти утром 20 мая в Мариинский парк в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в расположенную рядом Верховную Раду. Он также сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться процедура инаугурации.

Владимир Зеленский Украина

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