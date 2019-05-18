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Команда Зеленского предложила ввести на Украине "прямую демократию"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают внедрить на Украине систему народовластия по принципу "прямой демократии", которая будет включать в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и "народное вето" на принимаемые ключевыми органами власти решения.

"Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", - сказал в эфире телеканала "112 Украина" идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, отвечающий за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.

Он отметил, что необходимо возрождение системы справедливых, правильных и качественных референдумов.

Советник Зеленского также указал на важность вопроса народных инициатив. "Это не петиции, которые пишутся по 25 тысяч, и не выполняются. Будет обязательный подход по реагированию на все народные инициативы, как на общегосударственном, так и на местном уровне", - пояснил он.

По словам Стефанчука, третьим и концептуально важным моментом является "система отзывов" высших представителей власти.

"Когда у человека, народа, нации есть возможность не только отозвать народного депутата, осуществить процедуру импичмента президента, но и наложить вето на принимаемые решения, то есть система "народного вето", - отметил он.

Украина Владимир Зеленский

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