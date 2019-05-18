Экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам заключения за шпионаж

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экс-сотрудника ЦРУ Кевина Мэллори приговорили к 20 годам тюремного заключения и последующим пяти годам пребывания под надзором по обвинению в шпионаже в пользу КНР, сообщает в пятницу газета Miami Herald.

Мэллори обвинялся в передаче информации, составляющей гостайну, некому китайскому аналитическому центру в обмен на 25 тысяч долларов, когда работал частным консультантом.

Экс-сотрудник ЦРУ объяснил свои действия желанием провести "контрразведывательную операцию" с целью выуживания представляющей интерес для США информации. Однако прокурор скептически отнесся к этой версии, назвав ее прикрытием.

Кевин Мэллори задержан в международном аэропорту Чикаго по возвращении из Шанхая в апреле 2017 года. Экс-сотрудник ЦРУ не смог объяснить происхождение 16,5 тыс. долларов, обнаруженных при досмотре. В ходе обыска у Мэллори дома был найден телефон с перепиской между ним и его китайским куратором.