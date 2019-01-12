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Huawei уволила сотрудника, которого в Польше арестовали за шпионаж

В компании подчеркивают, что топ-менеджер действовал по собственной инициативе

Huawei уволила сотрудника, которого в Польше арестовали за шпионаж
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китайская компания Huawei уволила своего топ-менеджера, который ранее был арестован в Польше по подозрению в шпионаже.

Как говорится в заявлении корпорации, которое цитирует "Би-би-си", мужчина по имени Вэнг Вайджин действовал по собственной инициативе и нанес репутационный ущерб своим работодателям. Согласно его профилю LinkedIn, он был директором по продажам в Huawei, а в 2006 - 2011 гг. работал в посольстве Китая в Польше.

В миреТоп-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионажеЧитать подробнее

Также по данному делу был задержан бывший сотрудник польской разведки.

В настоящее время Huawei находится под пристальным вниманием США и некоторых других стран, подозревающих, что технологии китайской корпорации используются правительством КНР для слежки. Пекин и компания Huawei категорически это отрицают.

В декабре в Канаде по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. В США ее обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Позднее она была отпущена под залог в $7,5 млн.

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Теги: Huawei, Китай, Польша

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