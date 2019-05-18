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Во Франции "желтые жилеты" отметят полгода движения новыми акциями

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Участники движения "Желтые жилеты" намерены провести в субботу акции протеста в ряде крупных французских городов, чтобы таким образом "отметить" шесть месяцев с начала своих выступлений.

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По сообщению местного телевидения, акции протеста пройдут на ряде улиц в центре Парижа, а также в Нанси, Реймсе, Безансоне, Лионе и других городах. Не исключено, что в ходе демонстраций произойдут беспорядки, так как некоторые акции не были согласованы с властями.

Акции "Желтых жилетов" традиционно проходят по субботам, однако в последние недели число их участников заметно упало. Тем не менее, эксперты отмечают, что наиболее решительно настроенные демонстранты продолжат участвовать в акциях.

"Желтые жилеты" с ноября прошлого года протестуют против экономической и социальной политики властей.

Изначально основной частью протестующих были представители среднего класса, не стремившиеся к конфронтации с полицией. Однако со временем к движению примкнули представители более радикальных группировок, в том числе - "профессиональные" хулиганы.

Последствия протестов в Париже

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Франция Париж Желтые жилеты

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