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Более половины американцев выступили против изучения арабских цифр в школе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Более половины американцев полагают, что так называемые арабские цифры - стандартные символы, используемые по всему миру для записи чисел в десятичной системе счисления, - не должны изучаться в школе. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного маркетинговой компанией Civic Science.

56% опрошенных заявили, что такие цифры не должны изучаться в школе, что, полагают исследователи, говорит о предвзятости респондентов ко всему "арабскому".

Отмечается, что в ходе опроса людям не объясняли, что такое арабские цифры. Так традиционно называют символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Они были разработаны индийскими математиками и популяризированы арабскими учеными.

Еще 29% опрошенных сказали, что арабские цифры все же следует изучать в школе, а 15% затруднились ответить.

Отмечается, что есть и заметное разделение по партийной принадлежности респондентов: 72% сторонников республиканской партии выступили против арабских цифр, в то время как среди демократов так ответили 40%. При этом значительной разницы в уровне образования этих двух групп не было.

Другой опрос Civic Science показал, что и демократы могут быть пристрастны. Американских респондентов спросили, следует ли включать в школьный курс естественно-научных дисциплин теорию католического священника Жоржа Леметра о возникновении Вселенной.

73% демократов ответили, что теории Леметра не место в школьной программе, среди республиканцев таких было лишь 33% (38% затруднились ответить).

В этом случае респондентам также не объясняли, что бельгийский священнослужитель был знаменитым физиком, автором теории расширяющейся Вселенной и одним из родоначальников теории Большого взрыва.

Аналогичная доверчивость и нетерпимость публики обыгрывается в последнем сезоне комедийного сериала "Вице-президент", где один из кандидатов в президенты США призывает своих сторонников бойкотировать математику, так как ее "придумали мусульмане".

США

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