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Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пятеро иностранных туристов погибли в Гондурасе в минувшую субботу, когда самолет, в котором они летели, рухнул в океан, сообщили местные власти.

Частный самолет Piper PA-32-260 совершал рейс между популярным у туристов из США, Канады и Европы островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.

Из пяти погибших туристов четверо - канадцы, гражданство еще одного пока не установлено.

Самолет рухнул в океан вскоре после влета с Роатана, о причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.

Гондурас

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