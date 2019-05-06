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Специалисты начали расшифровку "черного ящика" разбившегося SSJ-100

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Специалисты начали расшифровку параметрических данных одного из "черных ящиков" разбившегося в "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet 100, они также работают с двумя другими самописцами, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Межгосударственный авиационный комитет сейчас расшифровывает параметрический самописец и работает с двумя другими", - сказал министр журналистам в понедельник в Москве.

На вопрос, есть ли подозреваемые по делу об авиакатастрофе в "Шереметьево", Дитрих ответил: "Эти вопросы адресуйте Следственному комитету, но у меня стойкое ощущение, что они сейчас вам не ответят".

Авиакатастрофа

Вечером 5 мая самолет Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа.

По предварительным данным, при пожаре на борту самолета погиб 41 человек. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

В России"Ъ" рассказал, что на счету разбившегося Superjet был один серьезный сбойЧитать подробнее

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

Расследование крушения

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево Sukhoi Superjet 100

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