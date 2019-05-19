Мэй сделает британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - написала она в своей статье, опубликованной газетой Sunday Times.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, поскольку британский премьер пытается заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии.

Мэй заявила, что хотела бы, чтобы депутаты рассмотрели новый план сделки "свежим взглядом" и оказали ей поддержку.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.