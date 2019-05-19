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В Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцев

В Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцев
Поврежденный взрывом автобус в Каире
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Взрыв произошел рядом с туристическим автобусом вблизи пирамид Гизы в Египте. По предварительным данным, пострадали 16 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя местного минздрава.

Отмечается, что среди пострадавших есть иностранные туристы.

Информация о погибших не поступала.

Взрыв произошел в районе строящегося Большого Египетского музея.

Между тем, по данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид Гизы пострадали не менее 14 человек.

Как сообщает телеканал, взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Россия прервала авиасообщение с Египтом было в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

11 апреля 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Пока рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir только между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы пока не осуществляются.

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