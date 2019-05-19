В России не исключили отсрочку возобновления чартеров в Египет из-за взрыва

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Взрыв рядом с туристическим автобусом в Каире может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения с Египтом на несколько месяцев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Прежде чем египетские курорты смогут вновь массово принимать туристов из России, власти страны должны гарантировать их безопасность, подчеркнул собеседник агентства.

"Произошедшая в Каире трагедия заставит серьезно переосмыслить требования к туристической безопасности, прежде чем возобновлять перевозки россиян на курорты этой страны воздушным транспортом. Возобновлению турпотока из России должно предшествовать обеспечение безопасности не только в пределах аэропортовых зон, но и по дороге к месту отдыха и обратно", - сказал источник.

При этом российская сторона изучит возможности для распространения требований туристической безопасности на автобусные перевозки внутри страны, включая экскурсионные маршруты, а также отели, которые пользуются популярностью среди россиян.

"Эта работа может занять от нескольких месяцев, - сказал источник. - Соответственно сроки возобновления чартерного авиасообщения с Египтом могут быть вновь отложены".

Ранее в воскресенье сообщалось, что рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте прогремел взрыв.

Местные СМИ передают, что, по предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек. Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

Информация о погибших не поступала.

По данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид в Каире пострадали не менее 14 человек. Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.