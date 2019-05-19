Поиск

В России не исключили отсрочку возобновления чартеров в Египет из-за взрыва

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Взрыв рядом с туристическим автобусом в Каире может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения с Египтом на несколько месяцев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Прежде чем египетские курорты смогут вновь массово принимать туристов из России, власти страны должны гарантировать их безопасность, подчеркнул собеседник агентства.

"Произошедшая в Каире трагедия заставит серьезно переосмыслить требования к туристической безопасности, прежде чем возобновлять перевозки россиян на курорты этой страны воздушным транспортом. Возобновлению турпотока из России должно предшествовать обеспечение безопасности не только в пределах аэропортовых зон, но и по дороге к месту отдыха и обратно", - сказал источник.

При этом российская сторона изучит возможности для распространения требований туристической безопасности на автобусные перевозки внутри страны, включая экскурсионные маршруты, а также отели, которые пользуются популярностью среди россиян.

В миреВ Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцевВ Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцевЧитать подробнее

"Эта работа может занять от нескольких месяцев, - сказал источник. - Соответственно сроки возобновления чартерного авиасообщения с Египтом могут быть вновь отложены".

Ранее в воскресенье сообщалось, что рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте прогремел взрыв.

Местные СМИ передают, что, по предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек. Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

Информация о погибших не поступала.

По данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид в Каире пострадали не менее 14 человек. Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Россия прервала авиасообщение с Египтом было в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

11 апреля 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Пока рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir только между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы пока не осуществляются.

Египет Каир

Новости по теме

Новости

В Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцев

В Египте в результате взрыва рядом с автобусом пострадали 16 иностранцев

Марии Бутиной разрешили записать видеообращение

Марии Бутиной разрешили записать видеообращение

Президент Австрии посчитал необходимым провести досрочные выборы в сентябре

Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

Зеленский после инаугурации проведет встречи с главами иностранных делегаций

Brexit

Мэй сделает британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

Мэй сделает британским депутатам "смелое предложение" по Brexit

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 мая

Бывший глава ЦРУ выступит перед фракцией демократов в Конгрессе по Ирану

Конгрессмен-республиканец признал, что Трамп заслуживает импичмента

Конгрессмен-республиканец признал, что Трамп заслуживает импичмента

Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');