Супруга Саакашвили готова обойти пешком Грузию для борьбы с властями

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры города Зугдиди, супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс заявила журналистам в ночь на понедельник, что в случае признания победы в состоявшихся выборах в воскресенье кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Геги Шенгелия, она вступит "в другую борьбу".

"По всем нашим данным, победу в выборах мэра Зугдиди одержала я, но если власти объявят победителем Геги Шенгелия, я вступлю в другую борьбу. Это означает, что я готова в борьбе с олигархом Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили - ИФ) взять в руки оружие - сила народа. Я пешком обойду всю страну, и все кто поверит, что эту страну еще можно спасти присоединится к этой борьбе", - заявила Руловс в эфире телеканала "Рустави 2".

По заявлению журналистам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, после подсчета более 80% проголосовавших на выборах мэра Зугдиди кандидат от правящей партии Шенгелия имеет поддержку 54% избирателей, а кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Руловс - 44%.

В воскресенье в пяти городах Грузии проходили промежуточные выборы мэров, а также выборы в нескольких районах в муниципальные собрания и выборы депутата парламента в Мтацминдском районе Тбилиси. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, второй тур выборов может состоятся только в Мтацминдском районе, в остальных побеждают кандидаты от правящей партии.