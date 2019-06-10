На промежуточных выборах в парламент Грузии победил кандидат правящей партии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ладо Кахадзе победил в воскресенье во втором туре промежуточных парламентских выборах в Мтацминдском избирательном округе в Тбилиси.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Кахадзе получил более 60% голосов, а его соперник, кандидат от оппозиционной партии "Свободные демократы" адвокат Шалва Шавгулидзе, - около 40% голосов избирателей.

Промежуточные выборы в парламент были назначены в связи с освободившимся депутатским мандатом, который принадлежал победившей на президентских выборах Саломе Зурабишвили.