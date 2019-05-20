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Что случилось этой ночью: понедельник, 20 мая

Попытка побега осужденных исламистов в Таджикистане, победа ЦСКА в Евролиге

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег. Охранники предотвратили массовый побег осужденных членов "Исламского государства". Среди мятежников есть жертвы.

– Одиннадцать человек убиты в результате нападения в баре на севере Бразилии. Семеро вооруженных мужчин приехали обстреливать бар на одном мотоцикле. Среди погибших шесть женщин и пять мужчин.

– Порошенко уволил секретаря СНБО. Секретарь Александр Турчинов подал в отставку в минувшую пятницу. За свою жизнь он успел побыть спикером Верховной рады и исполняющим обязанности президента Украины.

– ЦСКА выиграл Евролигу. В финале баскетболисты армейского клуба победили турецкую команду "Анадолу Эфес". Это четвертая победа армейцев в Евролиге.

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