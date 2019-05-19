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Порошенко уволил секретаря СНБО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил Александра Турчинова от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №297/2019, обнародованном на сайте администрации президента Украины в воскресенье.

Турчинов занимал пост секретаря СНБО Украины с 16 декабря 2014 года. Он подал в отставку в минувшую пятницу.

Украина Петр Порошенко Александр Турчинов

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