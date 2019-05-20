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Google приостановила бизнес с Huawei

Google приостановила бизнес с Huawei
Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei, сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Американские власти полагают, что китайская компания передает сведения органам госбезопасности КНР.

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Huawei, второй крупнейший в мире производитель смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

При производстве оборудования Huawei широко использует также американские полупроводники, производимые Qualcomm, Intel и Broadcom. Общий объем закупок китайской компанией комплектующих в США составляет $11 млрд.

По сообщениям СМИ, Huawei создала существенные запасы комплектующих и вела работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов.

Выручка Huawei составила в прошлом году $105 млрд, прибыль превысила $8 млрд.

Google Huawei Android

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