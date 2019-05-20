Рубль замедлил укрепление к доллару и евро из-за снижения темпов роста нефти

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль немного замедлил укрепление к бивалютной корзине на фоне снижения темпов роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 64,49 руб. в 19:00, что на 28,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,04 руб., подешевев на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,48 копейки - до 67,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка замедлил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения темпов роста цен на нефть. Котировки "черного золота" в течение дня выступали основным драйвером роста для рубля на сигналах о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года.

Поддержку рынку энергоносителей также оказывает рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и нарываться на конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в твиттере.

С другой стороны, рост цен на нефть сдерживается опасениями ухудшения отношений США с Китаем после того, как американское министерство торговли сообщило о планах внести китайскую компанию Huawei в список фирм, для поставки продукции которым нужно получать специальное разрешение.

Тема торговых переговоров между США и Китаем остается в центре внимания рынка. На прошлой неделе власти Китая дали понять, что сомневаются в целесообразности их продолжения после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что не видит смысла в новом визите в Китай американской делегации, которая ранее сообщала о таких планах.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени выросла на 0,19% - $72,35 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,49% - до $63,13 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 13,39 копейки, до 64,4888 руб., и уменьшил курс евро на 28,33 копейки, до 71,9731 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 8,81 копейки по отношению к пятнице и составил 64,5188 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 3,54 копейки и составил 64,695 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 175,814 млн, из которых $646,628 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 529,186 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 17,65 копейки по отношению к пятнице, до 71,9825 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 19,02 копейки и составил 72,0212 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR564,689 млн, из которых EUR164,853 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR399,836 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 1 базисный пункт по сравнению с предыдущим торговым днем (до 7,79% годовых). В то же время, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на 1 месяц остались на отметках 7,86% и 8,06% соответственно, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,23% и 8,36%.