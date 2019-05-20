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Сторонники Пашиняна заблокировали здания судов в Ереване

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Здания судов в столице Армении и других городах в понедельник заблокированы сторонниками премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ранее Пашинян сделал пост в фейсбуке, призвав граждан ничего не бояться и не забыть зонты - в Ереване сильный дождь. Непогода, однако, не помешала гражданам перекрыть входы и выходы в здания судов.

Как сообщалось, премьер-министр Армении накануне призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. Он заявил, что 20 мая намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

Заявление последовало после того, как суд вновь освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. В минувшую субботу Кочарян вышел на свободу.

Высший судебный совет Армении и оппозиционные партии раскритиковали заявление премьера. Президент Армении Армен Саркисян призвал граждан сохранять спокойствие, отметив, что в республике "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

Он отметил, что находится с рабочим визитом за пределами страны, но поддерживает постоянную связь с соответствующими государственными органами.

Никол Пашинян Ереван Армения

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