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Суд в Ереване освободил экс-президента Кочаряна из-под стражи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании в субботу принял решение освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении из-под ареста под их личное поручительство. Они также выплатили залог в размере 1 млн драмов ($2000).

Саакян и Гукасян гарантировали, что Кочарян не будет избегать следствия и судебных заседаний, проявит надлежащее поведение.

Слушания по делу экс-президента Армении начались в Ереване 13 мая с рассмотрения вопроса об избранной фигуранту мере пресечения в виде ареста.

Суд проходит в открытом режиме. Кочарян присутствует на заседании. В зале и во дворе суда сторонники и противники экс-президента проводят параллельные акции.

Ранее сын Кочаряна Левон Кочарян заявил журналистам в суде, что его отец стал жертвой политического преследования.

Дело Кочаряна

30 апреля Генпрокуратура Армении опубликовала обвинительное заключение по делу, фигурантами которого являются Роберт Кочарян и ряд бывших высокопоставленных чиновников страны.

Ранее специальная следственная служба Армении сообщила, что завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, в рамках которого Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны. Как сообщалось, экс-президент в рамках этого дела также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

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Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.

1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Армения Ереван Роберт Кочарян Нагорный Карабах

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