Экс-соратник Януковича инициирует расследование сделки с участием Порошенко

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на Украину в канун смены главы государства, намерен добиться расследования сделки по продаже Петром Порошенко бизнесмену Сергею Тигипко "Кузни на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузня", Киев).

"Мы должны проверить сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, - это явная отмывка незаконно похищенных средств", - заявил Портнов в интервью изданию "Страна.ua".

Он утверждает, что сделка проходила через офшорные компании и его команде понятна "вся комбинация".

Портнов, который в свое время возглавлял управление корпоративных финансов Нацкомиссии по ценным бумагам, допускает, что на основании поданной его командой информации о сделке по "Ленкузне" правоохранительные органы могут поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко.

"Тогда мы поможем в других юрисдикциях - в Панаме, в Великобритании, на Британских Виргинских островах, в Гибралтаре, на которые оформлена испанская собственность Порошенко", - добавил Портнов.

По его словам, "Ленкузня" - один из ключевых вопросов, по которому он намерен преследовать Порошенко. Как утверждает Портнов, это предприятие продавало военную продукцию по завышенным ценам.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" - одно из известных на рынке предприятий судостроительной промышленности Украины.

До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), в котором были сконцентрированы активы президента Украины Порошенко. Вторым по величине акционером с пакетом в 20,128% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

В сентябре того же года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" уведомили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". ЧАО 20 ноября официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской Еwins Ltd суммарного пакета акций компании в размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента, - $300 млн.

Тигипко в интервью журналу "Новое время" в этом году сообщил о планах построить на территориях завода "Кузни на Рыбальском" жилой массив и большой торгово-офисный центр (ТОЦ).