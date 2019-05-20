Лидер арт-группы "Война" Воротников арестован в Германии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Германии арестован лидер арт-группы "Война" Олег Воротников, который был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном обороте оружия.

"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.

Ранее в группе сообщали, что Воротников объявлен полицией Австрии в международный розыск. Также ему было предъявлено в окончательной редакции обвинение "в создании, руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия на территории Штирии".

В сентябре прошлого года полиция Австрии выдала ордер на арест Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия.

В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

По версии следствия, Воротников вечером 31 марта 2011 года у дома 49 по Невскому проспекту, являясь активистом и участником несанкционированного митинга, сорвал у нескольких сотрудников милиции форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, после чего ударил два раза рукой в голову сотрудника полиции.

Воротников, находившийся на время следствия под подпиской о невыезде, скрылся и в мае 2011 года был объявлен в международный розыск. В международном розыске также находится его супруга Наталья Сокол.

В начале 2018 года Воротников и Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию.

Арт-группа "Война" была образована в 2007 году Воротниковым, Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.