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Эйфелеву башню закрыли после попытки неизвестного взобраться на монумент

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Одну из главных парижских достопримечательностей - Эйфелеву башню - закрыли для посещения после того, как неизвестный попытался взобраться на нее.

"Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Она будет закрыта вплоть до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении компании-оператора Эйфелевой башни в твиттере.

По данным французских СМИ, мужчина забрался на пролет между вторым и третьим этажом. Посетители монумента эвакуированы с первого и второго этажа. На третьем этаже по-прежнему остаются туристы.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и спасатели.

"Чтобы избежать долгого ожидания, мы советуем нашим посетителям перенести свой визит на другое время", - отмечается в сообщении в твиттере.

Франция Париж

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