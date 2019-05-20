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Полиция задержала забравшегося на Эйфелеву башню мужчину

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина, забравшийся ранее на Эйфелеву башню в Париже, находится под контролем французской полиции, сообщает местное телевидение.

Мужчина в течение около пяти часов находился на одном из пролетов достопримечательности, на очень большой высоте, и отказывался слезать. По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство.

После обнаружения мужчины Эйфелева башня была закрыта для посещения. Находивших на ней туристов эвакуировали. Также был закрыт доступ людей на прилегающую к Эйфелевой башне часть Марсового поля.

Пока неясно, почему службам безопасности не удалось остановить мужчину, когда он только начинал свое "восхождение" на один из символов Парижа.

Франция Париж Эйфелева башня

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