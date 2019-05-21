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Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался выходцем из России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Человек, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, оказался просителем убежища - выходцем из России, сообщила во вторник французская радиостанция Europe-1.

Согласно ее данным, этот человек изъяснялся на английском, а затем на русском языках. Он на протяжении примерно шести часов находился на одном из пролетов достопримечательности, на очень большой высоте, и отказывался слезать.

По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство.

Позже его задержала полиция, сейчас он ожидает допроса.

Радиостанция отмечает, что сотрудники Эйфелевой башни намерены направить жалобу в связи с тем, что из-за инцидента им пришлось проводить эвакуацию посетителей и закрывать памятник.

Прежде аналогичный случай произошел на Эйфелевой башне в октябре 2017 года.

Эйфелева башня Париж

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