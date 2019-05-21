На Украине начали расследование о причастности Порошенко к госизмене

С заявлением о преступлении обратился бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны руководства Украины в конце 2018 года.

Расследование ведется по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21 мая по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)... Начато досудебное расследование", - сообщается на сайте ГБР во вторник.

В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением корабельной группой ВМС Украины перехода из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое он усматривает в действиях тогдашнего президента Петра Порошенко в ноябре 2018 года.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал Портнов фейсбуке.