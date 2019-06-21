Экс-замглавы администрации Януковича уволили из КНУ после назначения

Бывший чиновник устроился на должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ректор Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский подписал приказ об увольнении экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова с должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Приветствую решение ректора КНУ господина Губерского отменить свой приказ о назначении господина Портнова заведующим кафедрой конституционного права!", - написал Петухов в фейсбуке. По его словам, будущее юридического факультета и университета в целом должно основываться на открытости, профессионализме и добродетели его преподавателей и студентов.

В свою очередь активисты в фейсбуке обнародовали написанный от руки текст приказа с обещанием в пятницу утром оформить его в канцелярии, после чего он вступит в силу. Подписание приказа Губерским об увольнении Портнова подтвердила и народный депутат Украины Виктория Сюмар в своем фейсбуке.

19 июня "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя отдела кадров вуза Алексея Иванченко сообщило, что Портнов восстановлен на работе в Киевском национальном университете. Вскоре у главного корпуса КНУ прошла акция протеста против восстановления Портнова в должности.

Портнова приняли на должность профессора до проведения конкурса. Иванченко пояснил, что процедура принятия на работу до проведения конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета. По его словам, конкурс обычно проходит посреди учебного года, зимой или весной. Если преподаватель проходит конкурс, его засчитывают на следующий учебный год уже как штатного.

Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ им.Шевченко с 2009 по 2014 год как совместитель и был уволен в связи с принятием на его должность штатного работника.

Портнов после нескольких лет "политического забвения" получил широкую известность весной 2019, когда зарегистрировал в Государственном бюро расследования ряд заявлений о преступлениях Петра Порошенко. Так, 27 мая он сообщил, что подал четвертое заявление, в котором экс-президент Украины обвиняется в попытке узурпации судебной власти.