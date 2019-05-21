ООН ослабила санкции против КНДР ради гуманитарной помощи детям

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совбез ООН временно ослабил санкции против КНДР для того, чтобы ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) смог реализовать свои гуманитарные программы в стране, сталкивающейся с нехваткой продовольствия, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на ООН.

ООН одобрила отправку в Северную Корею гуманитарных грузов на сумму $5,75 миллионов, включая аптечки первой помощи, инвалидные коляски и электронные устройства.

Также ЮНИСЕФ должен будет доставить в КНДР оборудование для очистки питьевой воды и способствовать оказанию эффективной медицинской помощи в больницах, в особенности недоедающим детям и их матерям.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия.