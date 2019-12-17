Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

Москва и Пхеньян также призывают к возобновлению шестисторонних переговоров по Северной Корее

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай в понедельник предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает смягчить санкции в отношении Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

"(Совет Безопасности - ИФ) должен скорректировать санкционные меры в отношении КНДР, насколько это может быть необходимо, с учетом соблюдения КНДР своих обязательств по соответствующим резолюциям СБ ООН", - говорится в документе.

Авторы предлагают в ближайшее время отменить введенные ранее Совбезом ООН ограничительные меры, которые "непосредственно связаны с жизнеобеспечением гражданского населения КНДР".

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв "к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии".

Авторы документа "приветствуют продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, направленного на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для поэтапного и синхронизированного установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове", а также выражают свою поддержку усилиям США и КНДР "по установлению взаимного доверия и улучшения двусторонних отношений посредством диалога и консультаций".

В предложенном РФ и КНР документе также содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам "рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове и предотвращению любой военной конфронтации всеми возможными средствами".

Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия.

В мае этого года Совбез ООН временно ослабил ограничения, чтобы ЮНИСЕФ мог реализовать свои гуманитарные программы в КНДР, сталкивающейся с нехваткой продовольствия.