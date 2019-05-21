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Около 3 млн человек бежали из Венесуэлы с 2015 года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Порядка 3 млн человек за последние четыре года бежали из Венесуэлы, сообщила представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель.

По данным ООН, 460 тыс. граждан Венесуэлы подали официальные ходатайства о предоставлении им статуса беженца в соседних латиноамериканских странах. Троссель подчеркнула, что от 3-5 тыс. человек покидают страну ежедневно на фоне политического кризиса, который разразился в Венесуэле в начале этого года.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуан Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

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