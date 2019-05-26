Правительство Венесуэлы проведет переговоры с оппозицией в Норвегии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Представители правительства Венесуэлы и оппозиции вернулись в Норвегию для переговоров, в ходе которых планируется разрешить политический кризис, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на норвежское правительство.

Переговоры начнутся на следующей неделе и пройдут в Осло. Власти Норвегии будут исполнять на них роль посредника. Лидеры противоборствующих сторон, президент Николас Мадуро и самопровозглашенный президент, бывший глава парламента, Хуан Гуайдо не прилетели в Осло.

Правительственную делегацию представляют советник Мадуро Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. К ним присоединился министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Оппозиционеров возглавили депутат парламента Сталин Гонсалес, бывший мэр Каракаса Херардо Блайд и бывший министр транспорта Фернандо Моттола.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Осло в начале мая. Тогда не удалось достичь результатов на фоне возросшего политического напряжения внутри страны.

Оппозиция требует отставки Николаса Мадуро из-за политического кризиса и тяжелой экономической ситуации. Ее поддержали США и более 50 западных стран. Россия, Китай, Куба и другие союзники Венесуэлы высказались за сохранение законной власти.