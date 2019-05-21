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Виновника инцидента на Эйфелевой башне отправили в психиатрическую клинику

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мужчину, который накануне забрался на Эйфелеву башню и в течение нескольких часов наотрез отказывался спускаться, отправили в психиатрическую клинику, сообщает во вторник BFM TV.

До этого его допросили сотрудники полиции.

Мужчина является выходцем из России, во Франции он просил предоставить ему убежище.

Стражи порядка начали расследование в отношении нарушителя порядка за "незаконное проникновение на территорию культурного объекта".

Накануне этот мужчина забрался на Эйфелеву башню и на протяжении примерно пяти часов находился на одном из пролетов достопримечательности, на очень большой высоте, и отказывался слезать. По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство. Позже его задержала полиция.

Прежде аналогичный случай произошел на Эйфелевой башне в октябре 2017 года.

Париж Эйфелева башня

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