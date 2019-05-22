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Белый дом предложит внести в ограничительный список Минторга США еще одну компанию из КНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений для китайского производителя систем видеонаблюдения Hikvision, сообщает New York Times.

Источники издания отмечают, что министерство торговли США может потребовать, чтобы американские компании получали специальные лицензии от правительства на поставку компонентов для Hikvision.

Таким образом, компания практически попадет в "черный список" США вместе с уже внесенной туда телекоммуникационной корпорацией Huawei.

Представители администрации могут принять окончательное решение в ближайшие недели.

Отмечается, что не совсем понятно, какое влияние запрет окажет на бизнес Hikvision, поскольку компания получает лишь малую часть комплектующих из США.

Издание сообщает, что Hikvision - один крупнейших в мире производителей систем видеонаблюдения. Среди продукции компании дорожные камеры, тепловизоры и беспилотники.

Системы Hikvision использовались на Олимпиаде в Пекине, Чемпионате мира по футболу в Бразилии и в аэропорту Линате в Милане.

Президент США Трамп в прошлую среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

Министерство торговли США приняло решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

США Hikvision

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