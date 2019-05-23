США будут добиваться от Сеула отказа от использования оборудования Huawei

Американское правительство ссылается на проблемы с безопасностью китайского оборудования на фоне конфликта с Huawei

Инфографика с облачными хранилищами Huawei и Google Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон по различным каналам пытается добиться от Южной Кореи запрета на использование южнокорейскими компаниями оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщила газета Chosun Ilbo.

Она приводит случай, когда один из сотрудников американского госдепартамента в беседе с южнокорейским коллегой заявил, что местная компания LG Uplus Corp, которая работает на оборудовании Huawei, "не должна иметь право использовать чувствительные сферы в работе в Южной Корее".

Сама же Huawei должна быть "в конечном итоге, если не немедленно", изгнана из страны.

Издание сообщило, что правительство США недавно по различным дипломатическим каналам информировало МИД Южной Кореи, что "использование продуктов Huawei может вызвать проблемы с безопасностью", сообщила Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный дипломатический источник в Сеуле.

Президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

Министерство торговли США приняло решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.