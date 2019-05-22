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Авиакомпании Китая запросили у Boeing компенсации за приостановку полетов 737 MAX

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - China Southern Airlines потребовала у американской Boeing финансовой компенсации за приостановку полетов и задержанную доставку самолетов 737 MAX, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление авиакомпании.

China Southern Airlines временно отказались от коммерческой эксплуатации 24 лайнеров 737 MAX с 11 марта. Авиаперевозчик попросил о старте переговоров с компанией Boeing о плане компенсации в ближайшее время.

Китай стал первой страной из прекративших полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 MAX 8 после крушения самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года.

Во вторник China Eastern Airlines также заявила, что она официально запросила у Boeing компенсацию за остановку полетов своих 14 самолетов 737 MAX и задержку доставки новых самолетов.

Boeing China Southern Airlines

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