Авиакомпании оценили сроки возвращения Boeing 737 MAX к полетам

В Международной ассоциации воздушного транспорта ждут, что запрет на их эксплуатацию продлится еще до 12 недель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Запрет на полеты Boeing 737 MAX могут отменить не раньше, чем через 10-12 недель, ожидают авиакомпании. Об этом 29 мая заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуниак, передает Bloomberg.

IATA готовит встречу, на которой представители авиакомпаний, регуляторов и производителя проблемного лайнера попытаются составить единый план по возвращению этих самолетов в работу, добавил он. Мероприятие пройдет через пять-семь недель. Окончательное решение по Boeing 737 MAX будут принимать регуляторы, отметил де Жуниак.

Ранее европейские регуляторы обещали, что разрешат возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX после полной проверки их системы контроля полетов, напомнил Bloomberg. В Федерации гражданской авиации США говорили, что не будут торопить события. Индонезия, которая является одним из крупнейших рынков для самолетов этой модели, не собирается отменять запрет на их полеты до 2020 года. Представитель Boeing недавно сказал индийской компании SpiceJet, что самолеты можно будет снова эксплуатировать уже в июле 2019 года.

В IATA входят около 290 компаний, которые в общей сложности осуществляют больше 80% всех авиаперевозок в мире.

Полеты Boeing 737 MАX приостановили во всем мире после двух катастроф. 10 марта 2019 года разбился самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines и погибли 157 человек, в октябре 2018 года в крушении Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air погибли 189 человек. В Boeing причиной катастроф назвали проблемы с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая объявила, что полностью обновила этот софт.