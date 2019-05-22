МВФ прекратил миссию на Украине из-за роспуска Рады

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) прекратил миссию на Украине, сообщил министр правительства Александр Саенко.

"МВФ, учитывая... роспуск Верховной рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию на Украине", - сказал он в ходе конференции "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня" в Киеве в среду.

Вечером 21 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил парламентские выборы на 21 июля.

О начале работы миссии сообщалось накануне. Представители фонда прибыли в Киев для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ.

Ранее глава представительства Фонда на Украине Йоста Люнгман сказал, что миссия планировала работать на Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.