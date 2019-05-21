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Зеленский распустил Раду и назначил выборы в парламент на 21 июля

Зеленский распустил Раду и назначил выборы в парламент на 21 июля
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Соответствующий указ президента Украины №303/2019 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее во вторник Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан к парламенту - всего 4%. При этом он отметил, что юридическое основание для роспуска - с 2016 года в Раде не было коалиции.

Накануне вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении распустить Верховную раду.

В пункте 1 части 2 ст. 90 Конституции Украины указывается, что президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со ст.83 Конституции.

Ранее советник президента Андрей Богдан не исключил, что подписание и публикация указа о роспуске парламента могут быть отложены на несколько дней для проведения внеочередного заседания Рады, дальнейшего принятия парламентом решений и их публикации.

"Внеочередное заседание Верховной рады может быть предложено провести 22 мая, поскольку наиболее оптимальным сроком для публикации указа о роспуске парламента, чтобы соблюсти все нормы Конституции, то есть период в 60 дней и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, является публикация указа завтра, 22 мая", - сказал Богдан журналистам после консультации глав фракций и руководителей групп парламента с президентом Украины во вторник в Киеве.

При этом советник Зеленского указал, что, возможно, публикация указа может быть отложена на несколько дней, чтобы провести внеочередное заседание Рады, подписать и опубликовать принятые парламентом решения.

Ранее во вторник Богдан сообщил, что рассматривается возможность обращения к председателю Рады Андрею Парубию о созыве внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов, касающихся отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.

Согласно календарному плану текущей сессии Рады, следующая пленарная неделя пройдет с 28 по 31 мая. На текущей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Очередные выборы в Верховную раду были запланированы на 27 октября 2019 года.

Украина Верховная рада

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