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Команда Зеленского не утратила надежду "заставить Раду поработать"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Отказ Верховной рады рассматривать первые законопроекты Владимира Зеленского наглядно показывает уровень взаимодействия между действующим составом парламента и президентом, однако в команде последнего все еще надеются, что смогут переубедить депутатов, заявил в среду представитель Зеленского Руслан Стефанчук.

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"Я надеюсь, что еще есть время найти возможность и попробовать все-таки заставить Верховную раду поработать и предложить гражданам Украины новое качество политики и выборов", - сказал он.

При этом представитель Зеленского подчеркнул, что президент Украины наделен только правом законодательной инициативы, и если Верховная рада отказывается менять закон о выборах, то голосование пройдет по старому закону.

Ранее в среду Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении избирательной системы на Украине.

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах Зеленского, Стефанчук отметил, что ему нужно обсудить этот вопрос с президентом.

"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какой будет реакция Верховной рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану "А", "B" или "С", которые у нас есть", - сказал Стефанчук.

Владимир Зеленский Украина

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