Поиск

Рада не внесла в повестку дня первые законопроекты Зеленского

Рада не внесла в повестку дня первые законопроекты Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Украинские парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона авторства группы депутатов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 парламентария.

Также депутатам не хватило голосов для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" второго - 127.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо было минимум 226 голосов.

Зеленский предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер с 5% до 3% на выборах депутатов парламента.

Украина Владимир Зеленский Верховная рада

Новости по теме

Новости

Авиакомпании Китая запросили у Boeing компенсации за приостановку полетов 737 MAX

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

Опрос показал лидерство партии Зеленского на будущих выборах в Верховную раду

Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в приложении "Карты"

Что случилось этой ночью: среда, 22 мая

Группа конгрессменов обеспокоена результатами слушаний по Ирану

Белый дом предложит внести в ограничительный список Минторга США еще одну компанию из КНР

СМИ КНДР назвали бывшего вице-президента США Байдена "глупцом с низким IQ"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');