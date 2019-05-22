Рада не внесла в повестку дня первые законопроекты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Украинские парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона авторства группы депутатов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 парламентария.

Также депутатам не хватило голосов для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" второго - 127.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо было минимум 226 голосов.

Зеленский предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер с 5% до 3% на выборах депутатов парламента.