В ЕС начинаются выборы в Европарламент

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.

Избирательные участки в четверг открываются в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

Особенности европейского голосования

Процедура предусматривает выборы только пропорционального типа, что предполагает методику либо списочного избрания партий, либо систему единого передаваемого голоса (разновидность преференциальной системы голосования, когда голосование происходит за конкретных кандидатов, а не за партии).

Как объясняют в Европарламенте (ЕП), это дает шанс быть избранными, в частности, небольшим партиям и отдельным кандидатам, что обеспечивает довольно широкий спектр политических позиций среди депутатов.

Согласно решению Совета ЕС от 13 июля 2018 года, определен обязательный минимальный порог для прохождения в Европарламент от 2% до 5% в избирательных округах, на которые приходится более 35 депутатских мандатов (включая государства-члены, представляющие собой единый округ).

На сегодня систему "порога" в 5% ввели Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Франция (для части округов), Хорватия, Чехия. Порог в 4% установили Австрия, Италия и Швеция. Греция - 3 %. Кипр - 1,8 %.

Другие государства-члены ЕС пока не определили свой порог. Поэтому "проходимость" (распределение парламентских мест на национальном уровне согласно квоте) рассчитывается ими, исходя из процентов полученных на выборах голосов.

В ходе европейских выборов большинство стран ЕС выступают единым избирательным округом. На несколько избирательных округов делят свои территории пять государств-членов союза - Бельгия, Великобритания, Ирландия, Италия, Франция.

Распределение мест в ЕП по странам учитывает численность их населения и следует принципу "дегрессивной пропорциональности". Это означает, что страны с малочисленным населением должны быть представлены меньшим числом депутатов, чем страны с большим населением. Но в то же время каждый депутат "малой" страны должен представлять меньший процент населения, чем депутат "большой" страны. Подразумевается, что благодаря такому принципу малые страны имеют прочное представительство в Европарламенте.

Тем не менее, нет никакой точной формулы расчета количества парламентских мест по странам ЕС. Такое решение каждый раз согласовывается главами государств и правительств.

Если бы Brexit состоялся, как планировалось изначально, 29 марта 2019 года, то в Европарламент избирали бы 705 депутатов.

Было решено, что после выхода Великобритании из союза 27 из 73 британских мест в Европарламенте будут перераспределены между несколькими государствами-членами ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в ЕП, возникшую из-за демографических изменений. Франция и Испания получат по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды - по 3 места, Ирландия - 2. И еще 9 стран получат по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза.

Но с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в ЕП пока останется прежним: 751.

На неформальном саммите 27 стран ЕС в Сибиу (Румыния) 9 мая 2019 года председатель Европейского парламента Антонио Таяни объяснял журналистам: "Британские депутаты, избранные в мае, покинут Европейский парламент в день выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Такое решение уже принято. Это решение сопровождается другим - о том, как будут перераспределены места депутатов".

По его словам, переход к новому составу Европарламента после выхода Великобритании из ЕС произойдет без проблем. "Мы сократим число мест в Европейском парламенте на следующий день после Brexit", - сказал Таяни.

Назначения

В докладе ЕП от февраля 2018 года, посвященном выборам 2019 года, евродепутаты подтвердили свою приверженность процессу Spitzenkandidaten (выдвижению кандидатов во главе избирательных списков) по выборам председателя Европейской комиссии (ЕК).

Впервые такой процесс был применен в 2014 году, когда каждая европейская политическая партия выдвинула до выборов своего кандидата на пост главы Еврокомиссии. Так был избран Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии, имеющей крупнейшую фракцию в ЕП. На нынешних выборах ее представляет немец Манфред Вебер.

В избрании председателя ЕК по принципу Spitzenkandidaten парламентарии видят укрепление европейской демократии, учитывая, что выборы в Европарламент прямые. И уже неоднократно звучали заявления, что евродепутаты отвергнут любого кандидата в председатели Еврокомиссии, если он не будет "кандидатом во главе списка".

"Договор (о Евросоюзе - ИФ) очень ясен: председатель Европейской комиссии должен назначаться государствами-членами, опираясь на результаты европейских выборов", - заявил Таяни на пресс-конференции в Сибиу после своего выступления перед европейскими руководителями.

"Результаты выборов выражают волю избирателей, значит, надо выбирать председателем комиссии кандидата, собравшего наибольшее число голосов", - считает глава Европарламента.

Однако председатель Евросовета Дональд Туск и многие из глав государств и правительств толкуют иначе это положение Договора о Евросоюзе. Они делают акцент на том, что прерогатива назначения принадлежит Европейскому совету, а он, принимая решение, учитывает, в том числе, и результаты европейских выборов.

Официальные лица в ЕС в последнее время неоднократно цитировали в Брюсселе высказывание Туска о том, что у принципа выдвижения кандидатом на этот пост главы списка лидирующей на выборах партии "нет автоматизма", и последнее слово в этом вопросе - за Евросоветом.

Не исключается, что главы государств и правительств станут настаивать на кандидатуре, которая не участвовала в предварительных мероприятиях избирательной кампании и до сих пор не объявлялась в качестве претендента.

При утверждении в Европарламенте кандидат в председатели Еврокомиссии должен набрать 376 голосов.

Вопрос же о выборах председателя Европейского парламента решается исключительно внутри этой представительной ассамблеи. Выборы проходят каждые два с половиной года.

Кандидатуры на пост председателя ЕП выдвигаются либо политическими фракциями, либо отдельной группой в составе не менее 38 депутатов. Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства, то есть 50% плюс один голос, проводится второй тур.

Второй тур проходит точно на тех же условиях, что и первый. Если и в нем ни один кандидат не получает абсолютного большинства, организуется третий тур по тем же правилам. Если ни один из кандидатов не одерживает полной победы и в третьем туре, то созывается четвертый и последний тур, в котором соревнование происходит между двумя соперниками, набравшими наибольшее число голосов в предыдущем туре.

При этом гипотетический председатель парламента не обязан участвовать в выборах, начиная с первого тура. Он может вступить в избирательную борьбу и во втором, и в третьем туре, например, заменив одного из кандидатов. Подключиться к уже проходящим выборам он может также при поддержке парламентской фракции или группы из 38 евродепутатов.

Кто победит?

По значительно совпадающим предварительным прогнозам исследовательских центров и СМИ, лидерство среди фракций нового Европарламента сохранят, как и в предыдущем составе, хотя и потеряют места, "Европейская народная партия" и следующий за ней на втором месте социал-демократический "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

На третье место на выборах 2019 года претендует ныне количественно четвертая политическая сила в Европарламенте - "Альянс либералов и демократов за Европу" благодаря намеченному союзу с движением "Ренессанс", которым руководит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Занимающая в настоящее время третье место фракция европейских консерваторов и реформаторов откатится, согласно прогнозам, как минимум, на четвертое место. Хотя за это место с ней будут спорить имеющие в прогнозах очень близкие результаты крайне правая "Европа наций и свобод", "зеленые" (вероятно, в союзе с "Европейским свободным альянсом") и партии группы "Европа свободы и прямой демократии".

Далее в прогнозах идут "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые" - объединение левых разных политических тенденций, включая экосоциалистов и коммунистов. Занимающие практически абсолютно противоположные позиции популисты и евроскептики - Движение пяти звезд", партия Brexit и другие - вероятно, смогут уравновесить эти партии левого толка.

Все прогнозы исходили из неизбежной условности - нынешнего политического спектра ЕП, который вовсе не обязательно будет полностью соответствовать распределению политических сил в будущем парламенте, где могут возникнуть новые фракции и исчезнуть некоторые прежние.

Что очевидно, это, конечно, не коснется ведущих политических сил, они сохранят свои "политические семьи", но в более "пестром" парламенте набирать большинство в 376 голосов им будет непросто.

Следуя принципу выдвижения на пост председателя Еврокомиссии лидера партийного списка (Spitzenkandidaten), ряд политических сил назвали своих кандидатов, предвыборные дебаты между которыми состоялись в Брюсселе 15 мая.

В них приняли участие лидер списка "Европейской народной партии" и председатель соответствующей крупнейшей фракции Европарламента немец Манфред Вебер, первый заместитель председателя Еврокомиссии нидерландец Франс Тиммерманс от "Прогрессивного альянса социалистов и демократов", член Еврокомиссии по конкуренции датчанка Маргрете Вестагер от "Альянса либералов и демократов за Европу", кандидат от "Европейских консерваторов и реформистов" чех Ян Захрадил, сопредседатель фракции Европарламента от "зеленых" немка Ска Келлер и представитель "Европейских объединенных левых" бельгиец испанского происхождения, бывший профсоюзный лидер Нико Куэ.

В СМИ их всех называли "ведущими кандидатами" на пост главы Еврокомиссии, но это более чем условное определение. У трех последних кандидатов призрачные шансы на какой-либо успех на выборах. Арифметически победителем мог бы стать Вебер, но ряд руководителей стран ЕС будут возражать против его кандидатуры, и достичь по ней консенсуса глав государств и правительств будет непросто.

Компромиссной фигурой мог бы стать нынешний первый заместитель Жан-Клода Юнкера - Тиммерманс. Хотя и у него будут противники среди европейских лидеров, учитывая, что он занимался проблемой нарушения принципов правового государства властями стран ЕС.

Интересная политическая фигура - Вестагер. Она пользуется авторитетом как в институтах ЕС, так и среди руководителей стран союза. Ее считают одним из наиболее эффективных еврокомиссаров. Она считается хорошим переговорщиком. И, по мнению наблюдателей, у нее теперь есть шанс стать первой женщиной во главе Европейской комиссии. Она кандидат от одной из северных стран ЕС. При выборе кандидатов в руководители учитываются управленческий и политический опыт, гендерное равенство и "географическое равновесие". Скандинавы еще ни разу не возглавляли Еврокомиссию.