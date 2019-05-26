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В Литве пройдет второй тур президентских выборов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Во втором туре президентских выборов в Литве, который пройдет 26 мая, будут участвовать депутат сейма, бывшая министр финансов и кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.

Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

Досрочное голосование в республике стартовало в понедельник, 20 мая. В пятницу, 24 мая, закончился срок досрочного голосования во втором туре президентских выборов и на выборах в Европарламент (ЕП). В пятницу и субботу прошло голосование на дому для избирателей старше 70 лет и тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательные участки.

Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и

ЕП за первые три дня проголосовало более 97 тыс. или 4% литовских избирателей.

Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Литва Ингрида Шимоните Гитанас Науседа

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