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Рейс из Китая с 311 российскими туристами задержан на два дня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Почти двухдневная задержка рейса авиакомпании iFly с китайского острова Хайнань в московский аэропорт "Внуково" связана с неисправностью самолета, вылет запланирован на 24 мая, сообщает генконсульство РФ в Гуанчжоу.

"Рейс 9854 авиакомпании iFly Санья - "Внуково" должен был состояться вечером 22 мая. Однако по причине технической неполадки в системе кондиционирования воздуха на борту самолета, авиакомпания была вынуждена отложить вылет, предварительно до 11:00 24 мая", - говорится в сообщении.

Необходимая для ремонта запчасть уже доставлена в город Санья, инженерно-техническая служба аэропорта занимается ее установкой.

"Все 311 туристов размещены в гостиницах города, им предоставляется трехразовое питание. Генеральное консульство России в Гуанчжоу находится в постоянном контакте с местными властями, представителями авиакомпании и группой туристов", - сообщили в дипмиссии.

Китай Хайнань Россия iFly

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