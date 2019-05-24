Триста пассажиров iFly вылетели в Москву после 40-часовой задержки на Хайнане

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рейс F7 9854 авиакомпании iFly утром в пятницу вылетел из аэропорта Саньи на китайском острове Хайнань в Москву, задержка составила почти двое суток, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково".

На борту самолета находятся 311 пассажиров. Ориентировочно борт приземлится в Москве в 21:07.

Изначально рейс авиакомпании iFly должен был состояться вечером 22 мая, однако из-за неисправности в системе кондиционирования воздуха на борту воздушного судна он был отложен до утра 24 мая.

Все туристы на время ожидания вылета были размещены в гостиницах Саньи, им предоставлялось трехразовое питание.