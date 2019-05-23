Боевики снова обстреляли авиабазу "Хмеймим"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские военные отразили очередную атаку боевиков на авиабазу Хмеймим, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 19:00 (среды) боевики осуществили пуск 4 снарядов из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы "Хмеймим". Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены", - заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена точечным ударом ВКС России.

"Также два беспилотных летательных аппарата террористов осуществили бомбометание по электростанции Зара, расположенной северо-западнее города Хама.

"На здание электростанции было сброшено пять самодельных бомб", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что электростанции нанесен незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет, а один беспилотник боевиков сбит сирийскими войсками.